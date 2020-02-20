Пристайко в ООН предложил разместить миротворцев на границе с Россией

Министр иностранных дел Вадим Пристайко выступил на заседании Генассамблеи ООН по вопросу ситуации на оккупированных украинских территориях.

В своей речи он заявил, что Украина рассчитывает на размещение миротворческих сил на неконтролируемом участке границы с Россией. По его мнению, это поспособствует проведению местных выборов на Донбассе.

"Мы надеемся на проведение местных выборов по всей территории Украины этой осенью, однако без базовой безопасности и политических предпосылок у жителей Донбасса не будет возможности участвовать в демократических выборах, которые должны быть признаны легитимными украинским властями и международным сообществом с опорой на признанные стандарты", - заявил министр в своей речи.

"Именно поэтому принцип безопасности в первую очередь – это логика Минских договоренностей – стоит в самом центре процесса урегулирования. Россия должна немедленно выполнить договоренности по безопасности, что были достигнуты "нормандской четверкой". Вряд ли можно надеяться на достижение мира, пока 400-километровая украинско-российская граница остается открытой дверью для поступления оружия, военных из РФ. Международное присутствие на границе при наличии мандата со стороны ООН могло бы стать ответом", - сказал Пристайко.

Напомним, формат миротворческой миссии на Донбассе уже несколько лет является спорным вопросом для Украины и РФ, которая поддерживает боевиков. Украина при Петре Порошенко рассчитывала на полномасштабную миссию, которая возьмет под контроль всю оккупированную территорию, включительно с госграницей. Россия предлагала лишь "охранную миссию" для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ в районе линии столкновения.

В октябре 2019 года новый президент Владимир Зеленский высказал идею о размещении миротворцев только на границе между Россией и оккупированными ею районами Донецкой и Луганской областях.