В "СН" определились с нардепами-кураторами местных выборов в областях (обновлено)
В "СН" определились с нардепами-кураторами местных выборов в областях (обновлено)
Ведущие "112 Украина" стали консультантами канала для оккупированных территорий
Ведущие "112 Украина" стали консультантами канала для оккупированных территорий
Эвакуированных из Китая разместят в медцентре "Новые Санжары"
Эвакуированных из Китая разместят в медцентре "Новые Санжары"
Украинку не эвакуировали из Уханя из-за собаки
Украинку не эвакуировали из Уханя из-за собаки
Бужанский отказался встать во время минуты молчания по погибшим на Майдане
Бужанский отказался встать во время минуты молчания по погибшим на Майдане
Больница в Мироновке согласилась принять украинцев из Китая на карантин, - СМИ
Больница в Мироновке согласилась принять украинцев из Китая на карантин, - СМИ
​Суркову понадобилось 10 минут, чтобы получить подписи сепаратистов под "Минском", - постпред Германии при ООН
​Суркову понадобилось 10 минут, чтобы получить подписи сепаратистов под "Минском", - постпред Германии при ООН
Путин – не Милошевич. Да и Украина – не Хорватия
Путин – не Милошевич. Да и Украина – не Хорватия
Самолет с украинцами вылетел из Уханя (обновлено)
Самолет с украинцами вылетел из Уханя (обновлено)
ГлавнаяОбществоВойна

Пристайко в ООН предложил разместить миротворцев на границе с Россией

Украина исключает возможность честных выборов без решения вопроса с безопасностью.

Пристайко в ООН предложил разместить миротворцев на границе с Россией
Фото: twitter.com/UKRinUN

Министр иностранных дел Вадим Пристайко выступил на заседании Генассамблеи ООН по вопросу ситуации на оккупированных украинских территориях.

В своей речи он заявил, что Украина рассчитывает на размещение миротворческих сил на неконтролируемом участке границы с Россией. По его мнению, это поспособствует проведению местных выборов на Донбассе.

"Мы надеемся на проведение местных выборов по всей территории Украины этой осенью, однако без базовой безопасности и политических предпосылок у жителей Донбасса не будет возможности участвовать в демократических выборах, которые должны быть признаны легитимными украинским властями и международным сообществом с опорой на признанные стандарты", - заявил министр в своей речи.

"Именно поэтому принцип безопасности в первую очередь – это логика Минских договоренностей – стоит в самом центре процесса урегулирования. Россия должна немедленно выполнить договоренности по безопасности, что были достигнуты "нормандской четверкой". Вряд ли можно надеяться на достижение мира, пока 400-километровая украинско-российская граница остается открытой дверью для поступления оружия, военных из РФ. Международное присутствие на границе при наличии мандата со стороны ООН могло бы стать ответом", - сказал Пристайко.

Напомним, формат миротворческой миссии на Донбассе уже несколько лет является спорным вопросом для Украины и РФ, которая поддерживает боевиков. Украина при Петре Порошенко рассчитывала на полномасштабную миссию, которая возьмет под контроль всю оккупированную территорию, включительно с госграницей. Россия предлагала лишь "охранную миссию" для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ в районе линии столкновения.

В октябре 2019 года новый президент Владимир Зеленский высказал идею о размещении миротворцев только на границе между Россией и оккупированными ею районами Донецкой и Луганской областях.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также