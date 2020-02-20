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ГосЧС разработала сервис для защиты туристов в горах

Если туристы не выйдут на связь в указанное время, их будут искать спасатели. 

ГосЧС разработала сервис для защиты туристов в горах
Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

Горная поисково-спасательная часть ГосЧС Закарпатской области разработала сервис, который поможет спасать туристов в случае ЧС. 

Сервис предлагает туристам, которые собрались в горы, заполнить специальную анкету на сайте ГосЧС, где нужно указать даты путешествия, нить маршрута, список туристической группы и дополнительные маршруты.

В случае, если группа зарегистрированных туристов не выйдет на связь в указанное время, спасатели отправятся на их поиски.

Напомним, в Грузии после схода лавины погиб украинский турист. Спасатели искали его два дня. 

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