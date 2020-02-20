ГосЧС разработала сервис для защиты туристов в горах

Горная поисково-спасательная часть ГосЧС Закарпатской области разработала сервис, который поможет спасать туристов в случае ЧС.
Сервис предлагает туристам, которые собрались в горы, заполнить специальную анкету на сайте ГосЧС, где нужно указать даты путешествия, нить маршрута, список туристической группы и дополнительные маршруты.
В случае, если группа зарегистрированных туристов не выйдет на связь в указанное время, спасатели отправятся на их поиски.
Напомним, в Грузии после схода лавины погиб украинский турист. Спасатели искали его два дня.