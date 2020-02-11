В Грузии после схода лавины погиб украинский турист (обновлено)

Спасатели два дня искали туриста из Украины, пропавшего в горах Сванетия в Грузии.
Об этом сообщает "Грузия-online" со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайным ситуациями республики.
Поиски начались после того, как накануне украинский турист не вернулся в гостиницу. Спасатели считают, что турист мог оказаться в районе схода лавины возле вершины Тетнульд.
К поискам гражданина Украины также подключились местные добровольцы.
Накануне в районе вершины Тетнульд сошли сразу две лавины. В этом районе оказались четыре туриста из Чехии. Спасатели оказали им помощь. Позже СМИ сообщили, что под лавину мог попасть еще один человек, в частности, украинский турист.
Обовление. Спасатели обнаружили тело туриста из Украины, поиски которого в Местийском муниципалитете (край Самегрело - Верхняя Сванетия) велись с понедельника, передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на местные СМИ.
Отмечается, что тело погибшего нашли под снегом в районе вершины Тетнульд, где накануне сошла лавина.
В службе по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии подтвердили эту информацию.
Напомним, ранее на востоке Турции в результате схода второй за сутки лавины в провинции Ван погибли 33 спасателя.