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В Грузии после схода лавины погиб украинский турист (обновлено)

Поиски начались после того, как он не вернулся в гостиницу в понедельник.

В Грузии после схода лавины погиб украинский турист (обновлено)
Архивное фото
Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

Спасатели два дня искали туриста из Украины, пропавшего в горах Сванетия в Грузии.

Об этом сообщает "Грузия-online" со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайным ситуациями республики.

Поиски начались после того, как накануне украинский турист не вернулся в гостиницу. Спасатели считают, что турист мог оказаться в районе схода лавины возле вершины Тетнульд.

К поискам гражданина Украины также подключились местные добровольцы.

Накануне в районе вершины Тетнульд сошли сразу две лавины. В этом районе оказались четыре туриста из Чехии. Спасатели оказали им помощь. Позже СМИ сообщили, что под лавину мог попасть еще один человек, в частности, украинский турист.

Обовление. Спасатели обнаружили тело туриста из Украины, поиски которого в Местийском муниципалитете (край Самегрело - Верхняя Сванетия) велись с понедельника, передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что тело погибшего нашли под снегом в районе вершины Тетнульд, где накануне сошла лавина.

В службе по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии подтвердили эту информацию.

Напомним, ранее на востоке Турции в результате схода второй за сутки лавины в провинции Ван погибли 33 спасателя.

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