Возле Умани активисты перекрыли Одесскую трассу

Акция продлится с 11.00 до 18.00 11 февраля, однако ее могут объявить бессрочной.

В Черкасской области возле Умани активисты перекрыли движение на международной трассе М-05 Киев - Одесса, с требованием внесения изменений в законодательство по габаритно-взвешивающего контроля. Об этом на фейсбуке сообщил заместитель главы Черкасской облгосадминистрации Дмитрий Ляшов.

По его данным, собралось около 100 митингующих.

"Работники патрульной полиции провели с митингующими беседу в части периодического пропуска автомобилей и обеспечивают безопасность мероприятия", - сообщил Ляшов.

Он также опубликовал копию официального извещения о проведении акции. В документе указано, что акция продлится с 11.00 до 18.00 11 февраля, но по решению собрания она может быть объявлена бессрочной.

Фото: Ляшов ДмитроФБ

Среди требований: навести законность в сфере контроля и соблюдения норм грузовых перевозок, установить стационарные сертифицированные весы для круглосуточного габаритно-весового контроля, обеспечить видеофиксацию их работы и возможных фактов препятствования взвешиванию, принять закон о трехсторонней ответственности за нарушение норм (со стороны грузоотправителя, перевозчика и получателя).

Позже Ляшов добавил, что с активистами пообщался глава Уманской районной госадминистрации.

Напомним, 29 мая 2019 года в знак протеста аграрии Черкасской области на сутки перекрывали Одесскую трассу.