Это по меньшей мере четвертый пожар в поездах УЗ с начала года.

26 января в Черкасской области во время движения произошел пожар в вагоне дизель-поезда сообщением "Умань - Черкассы".

Информация об этом появилась в фейсбуке.

"Час назад загорелся вагон. Сначала всех эвакуировали, вагон потушили, и испуганных пассажиров запустили назад в вагон", - написала в соцсети Наталья Васильева.

Фото: facebook.com/Наталья Васильева

Фото: facebook.com/Наталья Васильева

Это по меньшей мере четвертый пожар в поездах УЗ с начала года. Как сообщалось, 12 января во время движения произошел пожар в кабине дизель-поезда сообщением "Сумы-Мерчик".

13 января поезд "Шостка-Киев" загорелся на ходу между селом Халимоново и Бахмачем Черниговской области.

17 января вагон пассажирского поезда загорелся на запасных путях в Мариуполе.