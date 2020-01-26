Боевики не пускают патрули СММ ОБСЕ на участки разведения сил

Наблюдатели пятый день подряд не имеют доступа к камере СММ возле Петровского.

ОБСЕ на подконтрольной Украине территории в районе Богдановки, 9 ноября 2019

Украинская сторона Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня на Донбассе сообщила об очередных ограничениях свободы передвижения патрулей СММ ОБСЕ на Донбассе.

Об этом информирует пресс-центр ООС в Facebook.

"В ежедневном отчете от 25 января 2020 СММ ОБСЕ информирует об отказе патрулям Миссии в проезде на временно оккупированную территорию на блокпостах у населенных пунктов Староласпа, Заиченко, Приморское и Сосновское", - говорится в сообщении.

Кроме того, в пункте пропуска на границе вблизи населенного пункта Изварино и на пешеходном пункте пропуска на границе вблизи населенного пункта Северный патрулю Миссии было предложено оставить указанные районы.

Как отмечается, представители вооруженных формирований РФ пятый день подряд ограничивают доступ наблюдателей Миссии вблизи участка разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское к камере СММ.

Накануне сообщалось, что боевики ведут разведку на Донбассе, прикрываясь беспилотниками ОБСЕ.