Боевики ведут разведку на Донбассе, прикрываясь беспилотниками ОБСЕ

В это время количество обстрелов со стороны российско-оккупационных войск увеличивалось.

Боевики на Донбассе осуществляют воздушную разведку на линии разграничения, используя в качестве прикрытия беспилотные летательные аппараты миссии ОБСЕ. Об этом Командование Объединенных сил сообщило в Facebook.

"Очередным показательным проявлением пренебрежения всеми правилами и договоренностями стало использование вооруженными формированиями Российской Федерации БПЛА для осуществления воздушной разведки и корректировки огня артиллерии и минометов одновременно с выполнением наблюдательных полетов беспилотников СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Так, в течение предыдущей недели представители миссии сообщили о шести запусках собственных дронов в районе участка разведения сил и средств вблизи Золотого и в пятикилометровой зоне вокруг него с продолжительностью полетов 2-4 часа.

Во время, заявленное для полетов беспилотников миссии, зафиксировано семь случаев применения БПЛА вооруженными формированиями Российской Федерации в тех же районах.

"Показательно, что в это время происходило увеличение количества нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, в том числе с использованием артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм. Таким образом, оккупанты ведут воздушную разведку, используя в качестве прикрытия беспилотные летательные аппараты СММ ОБСЕ", - отметили в штабе.

Ранее сообщалось, что боевики не пропустили наблюдателей ОБСЕ через четыре блокпоста.