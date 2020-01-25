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И.о. главы районного суда Львовской области во второй раз попался на взятке

Судья требовал деньги за непривлечение к административной ответственности.

И.о. главы районного суда Львовской области во второй раз попался на взятке
Фото: https://nabu.gov.ua/

Исполняющий обязанности главы районного суда Львовской области во второй раз требовал взятку за непривлечение к административной ответственности. Об этом 24 января сообщили в НАБУ.

"Как установило следствие, служитель Фемиды требовал неправомерную выгоду за непривлечение к административной ответственности. Сейчас решается вопрос об уведомлении судьи о подозрении", - говорится в сообщении.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с декабря 2019 года.

Отмечается, что этого судью правоохранители разоблачили во взяточничестве уже второй раз. Предыдущий случай произошел в конце 2018 года. Тогда служителя Фемиды уличили в получении 1 тыс. евро за непривлечение лица к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Расследование этого эпизода закончено, дело слушается в суде.

Напомним, ранее директора Закарпатского облавтодора задержали на взятке.

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