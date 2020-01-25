Как Зеленский «сломал» всемирный форум по Холокосту в Иерусалиме
Как Зеленский «сломал» всемирный форум по Холокосту в Иерусалиме
МОН представило новую систему финансирования вузов
МОН представило новую систему финансирования вузов
Выздоровление от уханского коронавируса зависит от иммунитета – Супрун
Выздоровление от уханского коронавируса зависит от иммунитета – Супрун
Израиль отдал России Александровское подворье в обмен на арестованную Нааму Иссахар
Израиль отдал России Александровское подворье в обмен на арестованную Нааму Иссахар
Гончаренко рассказал, за чей счет летал в Давос
Гончаренко рассказал, за чей счет летал в Давос
В Белой Церкви автомобиль патрульной полиции сбил мужчину на переходе
В Белой Церкви автомобиль патрульной полиции сбил мужчину на переходе
Спецпроект «Банды Донбасса». Глава 1. «Союз добровольцев Донбасса»
Спецпроект «Банды Донбасса». Глава 1. «Союз добровольцев Донбасса»
Коронапсихоз
Коронапсихоз
Бывший нардеп Логвинский и экс-первая замминистра юстиции Бернацкая выехали из страны (обновлено)
Бывший нардеп Логвинский и экс-первая замминистра юстиции Бернацкая выехали из страны (обновлено)
ГлавнаяОбществоВойна

Боевики 12 раз обстреляли позиции ООС на Донбассе, есть раненый

Возле Опытного выпустили 14 мин из 120-мм миномета.

Боевики 12 раз обстреляли позиции ООС на Донбассе, есть раненый
Фото: EPA/UPG

В пятницу, 24 января, вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего получил ранения один военнослужащий Объединенных сил.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также присутствовала снайперская активность", - говорится в сообщении штаба ООС.

Боевики стреляли дважды неподалеку Талаковки и Песков, вблизи Павлополя, Невельского, Новолуганского, дважды у Луганского.

В районе населенного пункта Опытное оккупанты открыли огонь из 120-мм миномета. Противник выпустил 14 мин, а также осуществил один выстрел из противотанкового ракетного комплекса.

Рядом с Орехово боевики стреляли из артиллерийских систем калибра 122 мм, выпустив девять снарядов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также