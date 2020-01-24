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КС признал неконституционными повышение пенсионного возраста для работающих во вредных условиях

Суд исходил из того, что люди соглашались на такую работу из-за возможности получения отдельных льгот.

КС признал неконституционными повышение пенсионного возраста для работающих во вредных условиях
Фото: Вікторія Матола

Конституционный суд Украины признал неконституционными положения, которыми предусмотрено поэтапное увеличение пенсионного возраста для отдельных категорий лиц.

Об этом сообщается на сайте КС.

"Большая палата КСУ приняла решение по делу по конституционному представлению 49 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции отдельных положений раздела I, п.2 раздела III "Заключительные положения" закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно пенсионного обеспечения" от 2 марта 2015 №213-VIII", - говорится в сообщении.

Так, КС признал неконституционными положения, предусматривающие повышение пенсионного возраста для отдельных категорий лиц. Речь идет о поэтапном увеличении - на пять лет - возраста для выхода на пенсию на льготных условиях с учетом соответствующего стажа работы и на пенсию за выслугу лет для людей, которые работают на вредных предприятиях.

Отмечается, что суд исходил из того, что люди, которые работали во вредных условиях, и соглашались на такую работу из-за возможности получения отдельных льгот, имели объективные ожидания, что у них есть право выхода на пенсию на условиях, определенных законом Украины "О пенсионном обеспечении" от 5 ноября 1991 года № 1788-XII.

"После внесения изменений законом №213, их право выхода на пенсию на определенных условиях сужено. Указанное Конституционный суд Украины расценил как ухудшение их юридического положения о праве назначения пенсии. Кроме того, Суд решил закрыть конституционное производство по делу в части, касающейся утверждения народных депутатов о неконституционности других оспариваемых положений в связи с их несоответствием требованиям закона Украины "О КСУ", - отмечается в решении суда.

Решение КС является обязательным, окончательным и обжаловано быть не может.

Напомним, в 2017 году правительство Украины смогло убедить Международный валютный фонд в том, что не нужно повышать пенсионный возраст для украинцев до 63 лет. Сообщалось, что к 2021 году женщины и мужчину будут выходить на пенсию в 60 лет.

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