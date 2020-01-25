Водитель на переходе в Днепре насмерть сбил двух мужчин

Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В Днепре на пешеходном переходе водитель на Ланосе насмерть сбил двух мужчин. Об этом сообщили в Нацполиции области.

ДТП произошло около 23 часов в пятницу, 24 января, на ул. Набережная Заводская.

"Водитель автомобиля ЗАЗ Ланос 1993 г.р. осуществлял движение по проезжей части со стороны ж/м Красный Камень в направлении центра Днепра, где на пешеходном переходе совершил наезд на двух мужчин", - говорится в сообщении.

В результате пешеходы погибли на месте происшествия. Водителя задержали.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких лиц).

Водителю грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, около Ирпеня автомобиль упал в реку из-за собаки.