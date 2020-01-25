В Киеве станцию метро "Крещатик" закрывали из-за сообщения о взрывчатке. Об этом информирует пресс-служба метрополитена.

Анонимный звонок поступил около 7 утра в субботу, 25 января.

Станцию закрыли на вход и выход. В результате проверки взрывоопасных предметов не обнаружили.

Станция работает в обычном режиме.

Накануне из-за сообщения о минировании в Киеве закрывали пять станций метро. Не работали станции "Крещатик", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Золотые ворота" и "Театральная". Взрывоопасных предметов не обнаружили.

Напомним, Уголовный кодекс Украины содержит отдельную статью 259 о заведомо ложном сообщении об угрозе взрыва, она предусматривает до шести лет лишения свободы, если преступление совершено в первый раз, и до восьми лет, если во второй.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел изменит порядок реагирования на сообщения о минировании из-за множества ложных вызовов.

В декабре прошлого года Кабмин инициировал усиление ответственности для людей, которые совершают ложные заявления о минировании общественно важных объектов. Сообщалось, что наказание для псевдоминеров будет предусматривать обязательную конфискацию имущества.