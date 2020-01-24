Сотрудница мэрии Рудков отсудила 7,5 тыс. гривен у депутата, который назвал ее "бабуля бальзаковского возраста"

Сотрудница мэрии города Рудки Львовской области Анна Городник отсудила 7,5 тыс. гривен у депутата Михаила Михняка, который назвал ее "бабуля бальзаковского возраста".

Об этом сообщает Zaxid.net.

Отмечается, что в сентябре 2019 года Михняк дважды призвал в фейсбуке своих избирателей требовать увольнения Огородник, назвав ее "бабушкой бальзаковского возраста". Оба поста депутата до сих пор доступны на его странице - суд хотя и удовлетворил полностью иск Огородник о выплате компенсации, не обязывал удалять сообщения или опровергать их, как это бывает в подобных случаях.

Что стало причиной конфликта между депутатом и сотрудницей исполкома, неизвестно.

"Кто за то, чтобы исключить «Шурку» Городник Анну из исполнительного комитета! С ее преклонным возрастом и нетрудоспособностью? На ее место пойдет кто-то другой, молодой, а не бабушка бальзаковского возраста! Кто «за» пишите на мое имя обращение с коллективными подписями", - написал Михняк на своей странице.

Огородник на суде заявила, что после того, как узнала об этих сообщениях, была вынуждена пройти курс лечения и оправдываться перед односельчанами. Женщина также обратилась с заявлением в полицию, после чего правоохранители провели профилактическую беседу с депутатом.

Напомним, летом прошлого года Киевский апелляционный суд освободил от административной ответственности жителя Тетиева Киевской области, назвавшего мэра города "гандоном". Мужчина доказал, что сравнивал его с фантастом Ивом Гандоном.