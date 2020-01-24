Одну из женщин задержали в конце прошлого года.

СБУ задержала двух жительниц Лимана Донецкой области по подозрению в информировании террористов "ДНР". Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Оперативники и следователи спецслужбы установили личности 2 информаторов террористов - жительниц Лимана, которые тесно сотрудничали с боевиками", - сказано в сообщении.

Обе женщины прошли инструктаж в Донецке, который посещали якобы по личным делам, где кураторы отрабатывали им каналы связи, задачи, согласовывали условный "сленг" для передачи боевикам данных.

Фото: СБУ

Подозреваемые собирали и средствами электронной связи передавали сведения о подразделениях Вооруженных сил: их численности, вооружении, местах дислокации и направлении перемещения, прежде всего железнодорожным сообщением.

Фото: СБУ

Полученные данные противник использовал для планирования военных действий и диверсий.

"В конце прошлого года в рамках начатого уголовного производства следователи и контрразведчики СБУ задержали одну из информаторов боевиков в Лимане. Сейчас к ней "присоединилась" ее сообщница", - уточнили в СБУ.

Фото: СБУ

Во время обысков у женщин изъяли материалы, подтверждающие агентурную деятельность задержанных в пользу "ДНР".

Обеим женщинам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации и содействие ее деятельности) Уголовного кодекса.

Кроме того, СБУ установила лица боевиков-"кураторов", с которыми сотрудничали задержанные.

Их участие в деятельности террористической организации задокументировано в пределах досудебного расследования по аналогичной статье и также объявлено подозрение.

Напомним, раннее военная контрразведка СБУ предотвратила трудоустройство на ответственную должность в Министерство обороны крымчанки с российским гражданством и связями со спецслужбами страны-агрессора. До оккупации Крыма Россией женщина проживала за границей. После событий 2014 года она вернулась на полуостров, где получила российский паспорт якобы для оформления недвижимости.