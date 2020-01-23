Один из подозреваемых имеет близкие связи с чиновником Минюста.

СБУ задержала 2 подозреваемых в "продаже" должности начальника колонии за 20 тыс. долларов, сказано на сайте ведомства.

Фото: СБУ

Бывший работник системы Государственной уголовно-исполнительной службы вместе с сообщником предлагали потенциальным кандидатам за деньги обеспечить назначение на должности, в том числе начальника колонии, в одной из областей Украины за 20 тыс. долларов.

"Клиентов" они подыскивали среди действующих руководителей среднего звена пенитенциарной системы. Подозреваемые ссылались на связи в Министерстве юстиции.

По информации СБУ, один из подозреваемых действительно имеет близкие связи с чиновником Минюста. Информацию о возможной причастности должностного лица к сделке еще проверяет следствие.

Задержание злоумышленников произошло в кафе в центре Киева во время получения всей суммы взятки.

Фото: СБУ

Фигурантам дела сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 90 (мошенничество), ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, 26 ноября 2019 года в Киеве второй раз задержали мужчину "со связями" в окружении президента, который пытался продать место в проходной части списка партии "Слуга народа" на следующих парламентских выборах. Мошенник обещал место в "Слуге народа" за 750 тыс. евро.