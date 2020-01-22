Стало известно имя бойца, который погиб на Донбассе 20 января

В понедельник, 20 января, в зоне проведения операции Объединенных сил от пули снайпера пророссийских боевиков погиб 31-летний украинский боец Василий Муха.

Об этом сообщает пресс-служба Боровской райгосадминистрации.

Василий Муха - житель села Пески-Радьковские Боровского района Харьковской области, младший сержант, командир отделения - командир машины 2-го мотопехотного отделения 2-го мотопехотного взвода 2-й мотопехотной роты 37-го отдельного мотопехотного батальона 56-й отдельной мотопехотной бригады.

Фото: facebook.com/37OMPB Василий Муха

Боровская РГА выразила соболезнования родным и близким погибшего.

"Трудно найти слова утешения, невозможно залечить боль и горечь от потери, когда останавливается сердце родного человека, однако светлые воспоминания о нем всегда будут сильнее смерти", - говорится в сообщении.

Смерть бойца подтвердили в 37-м мотопехотном батальоне 56-й омбр.

"В нашем батальоне неправимая потеря, в ночь с 20 на 21 января во время исполнения боевого задания трагически погиб младший сержант Муха Василий Николаевич", - говорится в сообщении на странице батальона в соцсети.

Ранее сообщалось, что на Донбассе погиб военный с Волыни. 22 января снайпер боевиков застрелил Николая Сорочука.