Сообщается, что адвокат внезапно заболел и не явился на суд.

Фото: Мария Лебедева Экс-беркутовец Андрей Хандрыкин (справа) и адвокат Валентин Рыбин

Сегодня в Апелляционном суде должны были рассматривать апелляционную жалобу на решение Днепровского суда оправдать бывшего "беркутовца" Андрея Хандрыкина. Cоответствующее решение суд принял 30 августа 2019 года.

В этот раз Хандрыкин явился на заседание. Его интересы в деле представляет адвокат Валентин Рыбин, который выступает защитником во многих делах экс-беркутовцев по событиям Революции Достоинства.

В деле двое потерпевших, их интересы представляют адвокаты Павел Дикань и Сергей Гришко. На заседание не смог явиться Павел Дикань. По словам Сергея Гришко, адвокат внезапно заболел и информировал суд по электронной почте.

Фото: Мария Лебедева Адвокат Сергей Гришко (слева), прокурор Валерий Дмитриев

Председательствующая судья Павленко рассказала, что суду неизвестна причина неявки адвоката Диканя, так же, как неизвестна причина неявки потерпевшего, которого он представляет. Ходатайство о причинах неявки своего подзащитного Гришко суду подавал ранее, это подтвердили судьи.

По словам прокурора Валерия Смирнова, вчера прокурор подал дополнения к апелляционной жалобе, касающиеся нарушений КПК, а именно, касающихся нарушениям, связанным с фиксацией судебного процесса.

На вопрос судьи о том, можно при данных обстоятельствах продолжать заседание, адвокат Рыбин сообщил, что считает это невозможным, и просит дать время для ознакомления с дополнительными требованиями, а также, чтобы вытребовать архивные видеозаписи у Днепровского суда.

Рыбина поддержал Хандрыкин, а прокурор Смирнов сообщил, что неявка адвоката Диканя не является препятствием к рассмотрению дела. Но поскольку дополнения к жалобе были внесены вчера, и времени на ознакомление у участников процесса было мало, то это время необходимо им предоставить.

"Приношу извинения перед всеми участниками процесса за несвоевременное внесение дополнений, оно связано с организационными вопросами в ГПУ, процессами реформирования", - сообщил он суду.

В ходе заседания также выяснилось, что стороной обвинения был подан запрос в Днепровский суд о предоставлении всех копий видеозаписей заседания. И после того, как пришел ответ суда, прокурор выяснил, что в предоставленных материалах отсутствует часть видеозаписей, а на части отсутствует звук.

Фото: Мария Лебедева

"Это видеозаписи подготовительных заседаний 2017 года, а также, заседание, когда стороной обвинения предоставлялись доказательства, а именно - материалы досудебного расследования, в том числе, важные доказательства, и которые суд признал впоследствие недопустимыми. То есть, это имеет значение", - пояснил прокурор.

Он уточнил, что речь идет о протоколах допроса сотрудников "Беркута" в других криминальных производствах.

"Мы считаем, что суд дожен принять во внимание эти протоколы, как письменное доказательство, которое, по нашему мнению, свидетельствует о виновности обвиняемого в инкриминируемом ему преступлении", - .

Теперь прокурор обратится в суд, чтобы там подняли архивные видеозаписи и предоставили их копии. Если суд не сможет этого сделать - прокурор будет иметь основания для отмены решения первой инстанции, то есть, решения о признании Хандрыкина невиновным.

"По требованиям УПК, суд должен фиксировать каждое судебное заседание. И по нашему запросу, должен был предоставить все копии всех видеозаписей этого заседания. Суд сегодня обратил внимание на то, что для того, чтобы выяснить, была ли видеофиксация всех судовых заседаний, нужно запросить у суда копию так называемых архивных записей", - говорит прокурор. Он уточнил, что те видеозаписи, которые были предоставлены ему - копия видеозаписей, которые находились в материалах криминального производства, а не архивная копия.

"Если в суде были зафиксированы не все заседания, это является для стороны обвинения причиной инициировать отмену решения первой инстанции и начать процесс заново", - сообщил в комментарии LB.ua прокурор Валерий Смирнов.

Следующее заседание назначили на 10 февраля 11:00.

Напомним, Днепровский районный суд Киева 30 августа оправдал бывшего беркутовца Андрея Хандрыкина, которого обвиняли в избиении и пытках активистов Евромайдана.

Хандрыкин обвинялся по ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса (пытки по предварительному сговору группой лиц". Эпизод, который расследовал суд, касается событий возле стадиона имени Лобановского ("Динамо") 20 января 2014 года. Тогда сотрудники "Беркута" сбросили с колонны стадиона и избили двух активистов - Владислава Цилицкого и Михаила Нискогуза. Согласно материалам дела, 23-летнего Цилицкого избили до потери сознания, а 17-летнего Нискогуза раздели догола на морозе и всадили ему нож в бедро.

Комментируя тогда принятое Днепровским судом решение, прокурор по делу заявил, что будет подавать апелляцию, и что по его мнению во время рассмотрения дела судья вышла за пределы процессуальной роли, когда не предоставила стороне обвинения право реплик во время дебатов.