Сегодня в Апелляционном суде должны были рассматривать апелляционную жалобу на решение Днепровского суда оправдать бывшего "беркутовца" Андрея Хандрыкина. Cоответствующее решение суд принял 30 августа 2019 года.
В этот раз Хандрыкин явился на заседание. Его интересы в деле представляет адвокат Валентин Рыбин, который выступает защитником во многих делах экс-беркутовцев по событиям Революции Достоинства.
В деле двое потерпевших, их интересы представляют адвокаты Павел Дикань и Сергей Гришко. На заседание не смог явиться Павел Дикань. По словам Сергея Гришко, адвокат внезапно заболел и информировал суд по электронной почте.
Председательствующая судья Павленко рассказала, что суду неизвестна причина неявки адвоката Диканя, так же, как неизвестна причина неявки потерпевшего, которого он представляет. Ходатайство о причинах неявки своего подзащитного Гришко суду подавал ранее, это подтвердили судьи.
По словам прокурора Валерия Смирнова, вчера прокурор подал дополнения к апелляционной жалобе, касающиеся нарушений КПК, а именно, касающихся нарушениям, связанным с фиксацией судебного процесса.
На вопрос судьи о том, можно при данных обстоятельствах продолжать заседание, адвокат Рыбин сообщил, что считает это невозможным, и просит дать время для ознакомления с дополнительными требованиями, а также, чтобы вытребовать архивные видеозаписи у Днепровского суда.
Рыбина поддержал Хандрыкин, а прокурор Смирнов сообщил, что неявка адвоката Диканя не является препятствием к рассмотрению дела. Но поскольку дополнения к жалобе были внесены вчера, и времени на ознакомление у участников процесса было мало, то это время необходимо им предоставить.
"Приношу извинения перед всеми участниками процесса за несвоевременное внесение дополнений, оно связано с организационными вопросами в ГПУ, процессами реформирования", - сообщил он суду.
В ходе заседания также выяснилось, что стороной обвинения был подан запрос в Днепровский суд о предоставлении всех копий видеозаписей заседания. И после того, как пришел ответ суда, прокурор выяснил, что в предоставленных материалах отсутствует часть видеозаписей, а на части отсутствует звук.
"Это видеозаписи подготовительных заседаний 2017 года, а также, заседание, когда стороной обвинения предоставлялись доказательства, а именно - материалы досудебного расследования, в том числе, важные доказательства, и которые суд признал впоследствие недопустимыми. То есть, это имеет значение", - пояснил прокурор.
Он уточнил, что речь идет о протоколах допроса сотрудников "Беркута" в других криминальных производствах.
"Мы считаем, что суд дожен принять во внимание эти протоколы, как письменное доказательство, которое, по нашему мнению, свидетельствует о виновности обвиняемого в инкриминируемом ему преступлении", - .
Теперь прокурор обратится в суд, чтобы там подняли архивные видеозаписи и предоставили их копии. Если суд не сможет этого сделать - прокурор будет иметь основания для отмены решения первой инстанции, то есть, решения о признании Хандрыкина невиновным.
"По требованиям УПК, суд должен фиксировать каждое судебное заседание. И по нашему запросу, должен был предоставить все копии всех видеозаписей этого заседания. Суд сегодня обратил внимание на то, что для того, чтобы выяснить, была ли видеофиксация всех судовых заседаний, нужно запросить у суда копию так называемых архивных записей", - говорит прокурор. Он уточнил, что те видеозаписи, которые были предоставлены ему - копия видеозаписей, которые находились в материалах криминального производства, а не архивная копия.
"Если в суде были зафиксированы не все заседания, это является для стороны обвинения причиной инициировать отмену решения первой инстанции и начать процесс заново", - сообщил в комментарии LB.ua прокурор Валерий Смирнов.
Следующее заседание назначили на 10 февраля 11:00.
Напомним, Днепровский районный суд Киева 30 августа оправдал бывшего беркутовца Андрея Хандрыкина, которого обвиняли в избиении и пытках активистов Евромайдана.
Хандрыкин обвинялся по ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса (пытки по предварительному сговору группой лиц". Эпизод, который расследовал суд, касается событий возле стадиона имени Лобановского ("Динамо") 20 января 2014 года. Тогда сотрудники "Беркута" сбросили с колонны стадиона и избили двух активистов - Владислава Цилицкого и Михаила Нискогуза. Согласно материалам дела, 23-летнего Цилицкого избили до потери сознания, а 17-летнего Нискогуза раздели догола на морозе и всадили ему нож в бедро.
Комментируя тогда принятое Днепровским судом решение, прокурор по делу заявил, что будет подавать апелляцию, и что по его мнению во время рассмотрения дела судья вышла за пределы процессуальной роли, когда не предоставила стороне обвинения право реплик во время дебатов.