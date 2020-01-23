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В Полтаве на взятке погорел один из руководителей ГФС

Налоговик "помогал" бизнесмену вернуть имущество и уклоняться от налогов.

В Полтаве на взятке погорел один из руководителей ГФС

В Полтаве ГБР задержало одного из замов начальника оперативного управления Государственной фискальной службы в Полтавской области на взятке в 85 тысяч долларов. Об этом сказано в пресс-центр ГБР.

По предварительной информации, налоговик требовал от харьковского предпринимателя взятку, за которую обещал повлиять на следователя ГФС и решить и вернуть изъятое при обыске имущество, а также помочь бизнесмену избежать уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов.

Всю сумму взятки предприниматель передал посреднику, после чего ГБР задержало налоговика и его сообщника. Сейчас решается вопрос о предъявлении им подозрения по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) УК Украины.

Фото: ГБР

Фото: ГБР
Фото: ГБР

Задержанным грозит тюрьма на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Напомним, 20 декабря сообщалось, что ГБР сообщило главному госинспектору харьковской таможни ГФС о подозрении в злоупотреблении служебным положением.

Таможенник, действуя в интересах юридического лица-импортера, внес в официальную базу данных недостоверные сведения о классификации оборудования для обработки древесины. 

Благодаря этому, владелец товара растаможил его по льготной ставке ввозной пошлины. В результате действий таможенника государственный бюджет недополучил налоги в сумме более 500 тыс. гривен.

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