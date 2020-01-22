Порошенко: назначение адвоката Януковича замглавой ГБР - наступление антимайдана

Пятый Президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко вместе с супругой возложил цветы к памятнику первых погибших участников Революции Достоинства. Об этом говорится в пресс-службе партии.

«Ровно шесть лет назад 22 января 2014 в 6:00 утра были убиты первые Герои Небесной Сотни. Первым оказался великий украинец армянской национальности Сергей Нигоян, а вторым был Михаил Жизневский - большой белорус с украинским сердцем. В 2017 году я подписал Указ и предоставил ему украинское гражданство. И Сергею Нигояну, и Михаилу Жизневский было присвоено звание Героя Украины. Очень важно, чтобы эти жертвы всегда оставались в памяти народа и мы всегда помнили, ради чего были отданы эти жизни. Их убили преступники», - сказал пятый Президент Украины.

Порошенко подчеркнул, что назначение адвоката Януковича первым заместителем председателя ГБР является символом реванша Антимайдан.

«Очень демонстративно было, что накануне 22 января руководство Государственного бюро расследований назначило первым заместителем председателя, я не очень помню фамилию, или Бибиков, или Бабиков, или Бобиков, но ключевое - он был адвокатом Януковича. Какой еще более трагический символ можно было выбрать, чтобы продемонстрировать наступление антимайдана, реванша пророссийских сил, издевательства над подвигом Героев Небесной Сотни?" - отетил Порошенко.

Также он напомнил, что России были переданы экс-беркутовцы, дело которых о расстреле людей на майдане, рассматривалось в суде.

"Удивляет роль украинской власти, которая согласилась без суда помиловать преступников. Президент имеет такое право, но юридически это право наступает тогда, когда преступники осуждены. Приговор должен был быть за считанные недели и для того, чтобы лишить их справедливого приговора украинского суда, их взяли и передали Москве», - добавил лидер« Европейской Солидарности», - отметил нардеп.

Он заявил, что к «Европейской Солидарности» обратились семьи Героев Небесной Сотни с просьбой противодействовать попыткам власти нивелировать расследования дел Майдана.

«Мы должны действовать решительно, и я обещаю, что «Европейская Солидарность» и без этого обращения действовала бы эффективно. На сегодняшний день могу отметить и пообещать, и я призываю другие политические силы объединиться, объединиться оппозиции и продемонстрировать, что мы не позволим реванша», - сказал он.

«Именно это, а не что-то другое, объединяет Украину. Нам не все равно. Подчеркиваю: «какая разница» - это не про нас. Мы твердо убеждены, что идеи движения в Европу, членства в НАТО те идеи, за которые Сергей Нигоян и Михаил Жизневский первыми вышли на Майдан и отдали самое дорогое - свою жизнь, - мы будем делать все, чтобы воплотить эти идеи в жизнь. Мы точно победим! Они отдали свои жизни не зря», - резюмировал Порошенко.