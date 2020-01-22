Президент Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам по случаю Дня соборности Украины. Он призвал всех быть едиными и сильными.

Свое обращении, обнародованное Офисом президента, он начал с истории этого праздника. Зеленский сообщил, что Акт объединения Украинской народной республики и Западно-украинской народной республики люди встретили воодушевленно.

"Наконец-то появился шанс для построения соборной и самостоятельной Украины. Но он, к сожалению, был потерян. Амбиции политиков того времени помешали им достичь настоящего государственного единства. Единства не на словах, а в делах", – заявил он.

Зеленский отметил, что это учит украинцев принципа: "только вместе мы сильны". В речи он также вспомнил свое новогоднее поздравление, заявив, что оно показало, что тема единства болит каждому украинцу.

"Но в поисках этого единства мы опять ссоримся. А вокруг чего мы, такие разные и непохожие, можем сплотиться? Сможем ли мы, не споря о прошлом, двигаться в будущее?" – задался вопросом президент.

По его мнению, есть ценности, общие для каждого уголка страны – это, в частности, порядочность, воспитанность, толерантность, свобода и демократия.

"Я украинец, потому что живу по закону. Всегда готов в случае необходимости защитить родную землю. Я образец для постсоветского пространства: в защите своих прав, свободы слова, правого государства, гражданского общества, нулевой толерантности к коррупции. Я украинец, потому что я плачу налоги, не еду на красный, правильно паркуюсь, никогда не сажусь за руль выпившим, забочусь об окружающей среде, учусь критически мыслить. Я украинец, потому что мы лучшие в спорте, науке, IT. Я веду здоровый образ жизни, учу иностранные языки, поддерживаю равные права для реализации мужчин и женщин. Уважаю права всех меньшинств и всех религий", – перечислил ценности Зеленский.

Он заявил, что пока быть во всем первыми для украинцев – это мечта. "Но общая мечта всегда была для нас двигателем, силой, которая нам сейчас нужна".

Напомним, что 22 января у Владимира Зеленского запланировано выступление на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Также планируются несколько встреч с главами других государства.

Кроме этого, ранее сообщалось, что в Давосе Зеленский намерен провести заседание Национального инвестиционного совета, в который входит Гончарук, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, другие представители украинской власти, а также топ-менеджеры ряда крупных международных компаний.