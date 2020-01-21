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Разведение сил по всей линии разграничения приведет к замораживанию конфликта, - Загороднюк

Если Минские соглашения будут выполняться, то в сплошном разведении по всей линии нет смысла.

Разведение сил по всей линии разграничения приведет к замораживанию конфликта, - Загороднюк
Андрей Загороднюк
Фото: Макс Левин

Украина выступает против разведения сил по всей линии разграничения на Донбассе, так как это противоречит сути Минских соглашений и приведет к замораживанию конфликта, что категорически не устраивает Украину.

Об этом министр обороны Андрей Загороднюк сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы выступаем против разведения по всей линии, ведь такой путь является ошибочным и  противоречащим самой сути Минских соглашений. С кем разводиться, если они должны разоружаться? На самом деле, есть много причин, но это основная. Это как разные треки, которые не совпадают", - сказал он.

Министр отметил, что разведение по всей линии разграничения протяженностью 410 км может занять годы.

"А как можно годами проводить разведение? Оно перешло бы в замороженный конфликт. А нам категорически не подходит признание замороженного конфликта. Некоторые политики говорили и сейчас говорят: давайте признавать это замороженным конфликтом. Это и есть неправильный путь, потому что он фактически фиксирует согласие с ситуацией, которая есть сейчас, и говорит: ну все, это нам подходит, это нам не подходит формально, но мы соглашаемся, что пусть так оно и будет. Тогда напряжение снимается, уже никто не говорит о возвращении территорий или говорит очень вяло, и точно снимается напряжение со всего международного сообществау, начинает лоббироваться снятие санкций, и все это будет продолжаться десятилетиями", - сказал Загороднюк.

По его словам, если Минские соглашения будут выполняться, то в сплошном разведении по всей линии нет смысла.

"Эту войну можно завершить - они должны просто выполнить Минские соглашения и уйти. В мире есть разные конфликты, есть недоразумения. Но у нас на востоке Украины не было конфликтов до 2014 года, никаких преследований на этнической или языковой почве. Это конфликт, который был создан в 2014 году абсолютно искусственно. Как он был создан, так же его и можно завершить. Если Минские соглашения выполнять, то в сплошном разведении по всей линии нет смысла", - уточнил министр.

Загороднюк сообщил, что украинская сторона дала предложения и определила новые участки разведения сил еще в прошлом году. Также он в очередной раз подчеркнул, что разведение может происходить в отдельных точках только как гуманитарная составляющая.

"Эти действия могут происходить в отдельных точках, как гуманитарная составляющая - это наша позиция и до, и в течение, и после "нормандской встречи" - чтобы люди могли пересекать линию разграничения, чтобы было хоть какое-то оживление экономики в регионе, потому что он очень депрессивный", - пояснил он.

Ранее сообщалось, что на переговорах в Минске рассматривают девять возможных точек разведения. На предложение Украины боевики ответили своими.

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