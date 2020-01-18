Станично-Луганская РГА может оказаться в "серой зоне" после нового разведения, - глава "Восток SOS"

Станично-Луганская райгосадминистрация и другие государственные органы могут оказаться в демилитаризованной зоне после следующего разведения сил и средств на Донбассе.

Об этом в эфире "Громадського радіо" сказал исполнительный директор благотворительного фонда "Восток SOS" Константин Реуцкий.

Эта организация недавно провела мониторинг в населенных пунктах, которые уже попали под разведение и которые могут попасть под следующее разведение (в том числе Трехизбенке, Верхнеторецком, Песках, Авдеевке и ряде других мест).

"Официальных заявлений по этому поводу еще не было, украинская власть говорит, что консультации по поводу этих локаций еще продолжаются в рамках трехсторонней контактной группы. Но мы знаем, что местным администрациям ряда населенных пунктов в этих локациях уже поступили указания готовиться к разведению сил", - сказал Реуцкий.

По его словам, проведенный мониторинг зафиксировал большую нехватку полицейских в демилитаризованных зонах.

"Полиции в зонах разведения почти нет. В Станице Луганской и по нашим собственным наблюдениям, и по комментариям жителей улиц, которые попали в демилитаризованную зону, и по комментариям самих полицейских мы можем сделать вывод, что эти улицы не патрулируются. У полицейских нет сил и средств реагировать на вооруженные провокации", - сказал Реуцкий.

Он добавил, что после следующего разведения демилитаризованная зона в этом городе может увеличиться еще больше.

"Станица готовится к дальнейшему, второму этапу разведению. Сейчас обсуждается разведение в районе второго железнодорожного моста. Вскоре ожидается, что большинство населенного пункта станет демилитаризованной зоной, в том числе территория, на которой находится райгосадминистрация и все государственные и муниципальные структуры. Сотрудники этих структур ощущают определенную тревогу", - сказал Реуцкий.

Еще одной возможной точкой разведения, по его словам, может быть Трехизбенка.

"В Трехизбенке раз в неделю дежурят двое полицейских. Это не только Трехизбенка, а пять сел, и территория администрации охватывает больше 50 км довольно сложной территории. Когда состоится разведение в Трехизбенке им обещают аж 20 сотрудников полиции. В некоторые места на этих 50 км даже военные без особого желания заходят", - подчеркнул Реуцкий.

Напомним, что в 2019 году на Донбассе состоялось разведение сил и средств возле трех населенных пунктов на линии разграничения – Петровского, Золотого и Станицы Луганской.

Это произошло в рамках соглашения Трехсторонней контактной группы от 2016 года, которое предусматривает разведение сил на километр вглубь и вширь.

В декабре 2019 года на саммите "нормандской четверки" президент Владимир Зеленский согласился продолжить разведение. Новые точки должны определить на переговорах в Минске.