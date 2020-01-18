Иран согласился передать Украине "черные ящики" сбитого самолета МАУ

Власти Ирана согласились передать Украине черные ящики самолета авиакомпании МАУ, сбитого иранскими военными в Тегеране. Об этом сообщает Reuters.

По данным иранских государственных СМИ, глава отдела расследования инцидентов Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар подтвердил, что черные ящики со сбитого украинского самолета передадут в Киев.

По его словам, информация из черных ящиков не была прочитана в Иране, и они будут переданы Украине по просьбе украинской стороны. Резайефар сообщил, что ящики попытаются проанализировать в Киеве, используя опыт Франции, Канады и США. Если это не удастся, их передадут Франции.

Отмечается, что бортовые самописцы прибудут в Украину до конца января.

Ранее Офис генпрокурора дважды обращался к Ирану с просьбой передать "черные ящики" со сбитого украинского самолета.

Напомним, самолет рейса Тегеран - Киев авиакомпании "МАУ" разбился в Иране утром 8 января. Погибли 176 человек из семи стран, в том числе 11 украинцев (девять членов экипажа и две пассажирки).

Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке. Ответственность за крушение авиалайнера взяло на себя иранское военное подразделение Корпус стражей Исламской революции.

10 января Вадим Пристайко заявлял, что Украина получила доступ к "черным ящикам" потерпевшего крушение самолета МАУ, однако их так и не передали Украине.

Иран должен был отправить в Украину черные ящики до 15 января включительно, однако по заявлениям заместителя генпрокурора Виктора Трепака, Иран не передал их. Без бортовых самописцев установить все причины трагедии самолета МАУ будет невозможно.

17 января стало известно, что доступ к бортовым самописцам "на месте" получит совместная группа экспертов из Канады, Украины и Ирана. После этого "черные ящики" передадут Украине.