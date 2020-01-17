Канада выплатит по $19 тыс. семьям погибших в авиакатастрофе МАУ

Правительство Канады выплатит семьям каждого из 57 граждан и 29 постоянных жителей страны, погибших в результате крушения украинского лайнера в Иране, по 25 тыс. канадских долларов (19 тыс. 122 доллара США).

Об этом 17 января заявил премьер Джастин Трюдо, передает АР.

Трюдо сказал, что все еще ожидает, что Иран выплатит компенсацию семьям, но добавил, что им сейчас нужна помощь для похорон, поездок в Иран и оплаты счетов. Он сказал, что любые деньги, которые Иран предоставит позднее, пойдут прямо семьям и не будут возвращены канадскому правительству.

На вопрос о том, несет ли США какую-либо ответственность после того, как президент Дональд Трамп приказал убить генерала Кассема Сулеймани, Трюдо сказал, что Иран несет полную ответственность за то, что сбил гражданский лайнер со 176 людьми на борту.

Премьер-министр также сказал, что "черные ящики" были значительно повреждены, и у Ирана нет опыта или оборудования, необходимого для их исследования. Он отметил, что лаборатория, которая может это сделать, есть во Франции. Расшифровать "черные ящики" нужно как можно быстрее, подчеркнул Трюдо.

Представитель французского бюро по расследованию авиационных происшествий заявил, что у него нет информации о том, чтобы "черные ящики" самолета будут переданы для расшифровки. Себастьян Барт добавил, что решать этот вопрос должен Иран, который отвечает за расследование.

По словам Трюдо, что останки канадских жертв трагедии еще не вернулись в Канаду, но он ожидает, что это произойдет в ближайшие дни.

Трюдо провел пресс-конференцию в Оттаве после того, как министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань встретился со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом в Маскате, Оман, в пятницу.

В заявлении из офиса главы МИД Франции говорится, что обсуждались вопросы предоставления консульских услуг, помогающих обеспечить идентификацию жертв, и важности прозрачного расследования.

"Министр Зариф выразил поддержку Ирана, продолжающего работать с Канадой и всеми скорбящими нациями по этому вопросу", - говорится в сообщении.

Канада приостановила дипломатические отношения с Ираном в 2012 году, но Трюдо и министр иностранных дел Канады были на связи со своими иранскими коллегами с тех пор, как самолет был сбит.

Как сообщалось, семьи погибших в авиакатастрофе украинцев получат 200 тыс. грн. Президент Зеленский заявил, что от Ирана потребуют дополнительной компенсации.

Напомним, самолет регулярного рейса Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" был сбит иранской ракетой утром 8 января. Погибли 176 человек из семи стран, в том числе 11 украинцев.