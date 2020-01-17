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В Армении экс-глава Службы нацбезопасности найден застреленным

Дело квалифицировали по статье о "побуждении к самоубийству".

В Армении экс-глава Службы нацбезопасности найден застреленным
Георгий Кутоян
Фото: стопкадр видео

В столице Армении Ереване днем 17 января обнаружено тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении 38-летнего Георгия Кутояна.

По сообщениям армянских СМИ, Кутояна с огнестрельным ранением нашли в одном из домов.

В Следственном комитете Армении заявили, что квалифицировали дело по статье о "побуждении к самоубийству", хотя рассматривают и другие версии, в частности убийство.

Кутоян был назначен на должность главы СНБ в феврале 2016 года. Ранее он был помощником президента Армении по правовым вопросам. В мае 2018 года президент республики Армен Саркисян подписал указ об освобождении главы СНБ Кутояна от занимаемой должности.

30 сентября 2020 года Кутояну исполнилось бы 39 лет.

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