В Армении возник скандал из-за поста в Facebook о том, что Пашинян якобы поздравил Трампа с гибелью иранского генерала

В Армении возник крупный скандал из-за фейкового поста в Facebook о том, что премьер-министр Никол Пашинян якобы поздравил Дональда Трампа с гибелью иранского генерала Касема Сулеймани.

Как сообщает издание "Новости-Армения", к поиску автора поста подключилась местная спецслужба.

3 января на странице пользователя Facebook под именем "Диана Арутюнян" появилась информация, что "премьер-министр РА Никол Пашинян поздравил президента США с успешными действиями в отношении высокопоставленного военного деятеля Ирана".

Ее подхватили азербайджанские и иранские СМИ.

"Эта новость быстро была подхвачена азербайджанской прессой и стала трендом дня. Из азербайджанской прессы она просочилась в иранскую и стала источником вдохновения для антиармянских сил", - возмутился по этому поводу Пашинян.

Согласно пресс-релизу Службы национальной безопасности Армении, по данному факту было возбуждено уголовное дело, а пользователь, написавший пост, уже задержан.

"Публичное распространение ложных вестей подобного содержания с целью разжигания национальной, расовой и религиозной вражды, и спекуляция в информационно-пропагандистском поле наносят значительный ущерб интересам национальной безопасности Армении", - заявили в СНБ.

Напомним, что Армения - северный сосед Ирана.