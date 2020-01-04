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Из-за фейков о начале Третьей мировой в США "упал" сайт призывной службы

Твиты с хештегом #WorldWarIII появились после убийства иранского генерала Сулеймани.

Из-за фейков о начале Третьей мировой в США "упал" сайт призывной службы
Фото: EPA/UPG

В США временно перестал работать сайт призывной службы из-за дезинформации в сети о начале Третьей мировой войны на фоне "участия" Америки в убийстве иранского генерала Сулеймани.

Об этом сообщает Selective Service в Twitter.

"Из-за распространения дезинформации наш веб-сайт в настоящее время испытывает большие объемы трафика. Если вы пытаетесь зарегистрироваться или подтвердить регистрацию, пожалуйста, зайдите позже сегодня, так как мы работаем над решением этой проблемы. Мы ценим ваше терпение", - говорится в сообщении.

При этом ранее на странице призывной службы появился пост о том, что чрезвычайного положения в стране не вводили и призывная служба работает в обычном режиме.

Люди начали массово заходить на сайт призывной службы, чтобы проверить, нет ли там сообщения о начале Третьей мировой войны, сообщает СTV. Ранее в Twitter появлялись твиты с хештегом #WorldWarIII после того, как некоторые американские медиа написали о том, что Трамп дал приказ убить иранского генерала Сулеймани.

Также, как пишут СМИ, другой причиной, приведшей к панике, стало то, что в Иране пообещали отплатить США за выше упомянутые события.

Согласно законодательству США, в случае мобилизации отдельные категории граждан будут обязаны вступить в армию, несмотря на то, что в стране с 1973 года служба проходит исключительно на контрактной основе.

Напомним, командир элитного подразделения "Аль-Кудс" Касема Сулеймани был убит в ночь на 3 января в результате авиаудара США в районе международного аэропорта в Багдаде. Трамп, комментируя инцидент, назвал генерала "террористом номер один в мире". Иран сравнил убийство Сулеймани с объявлением войны и пообещал ответные меры.

Тем временем НАТО приостановило учебные миссии в Ираке из-за напряженной ситуации.

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