Из-за фейков о начале Третьей мировой в США "упал" сайт призывной службы

В США временно перестал работать сайт призывной службы из-за дезинформации в сети о начале Третьей мировой войны на фоне "участия" Америки в убийстве иранского генерала Сулеймани.

Об этом сообщает Selective Service в Twitter.

"Из-за распространения дезинформации наш веб-сайт в настоящее время испытывает большие объемы трафика. Если вы пытаетесь зарегистрироваться или подтвердить регистрацию, пожалуйста, зайдите позже сегодня, так как мы работаем над решением этой проблемы. Мы ценим ваше терпение", - говорится в сообщении.

Due to the spread of misinformation, our website is experiencing high traffic volumes at this time. If you are attempting to register or verify registration, please check back later today as we are working to resolve this issue. We appreciate your patience. — Selective Service (@SSS_gov) January 3, 2020

При этом ранее на странице призывной службы появился пост о том, что чрезвычайного положения в стране не вводили и призывная служба работает в обычном режиме.

Люди начали массово заходить на сайт призывной службы, чтобы проверить, нет ли там сообщения о начале Третьей мировой войны, сообщает СTV. Ранее в Twitter появлялись твиты с хештегом #WorldWarIII после того, как некоторые американские медиа написали о том, что Трамп дал приказ убить иранского генерала Сулеймани.

Также, как пишут СМИ, другой причиной, приведшей к панике, стало то, что в Иране пообещали отплатить США за выше упомянутые события.

Согласно законодательству США, в случае мобилизации отдельные категории граждан будут обязаны вступить в армию, несмотря на то, что в стране с 1973 года служба проходит исключительно на контрактной основе.

Напомним, командир элитного подразделения "Аль-Кудс" Касема Сулеймани был убит в ночь на 3 января в результате авиаудара США в районе международного аэропорта в Багдаде. Трамп, комментируя инцидент, назвал генерала "террористом номер один в мире". Иран сравнил убийство Сулеймани с объявлением войны и пообещал ответные меры.

Тем временем НАТО приостановило учебные миссии в Ираке из-за напряженной ситуации.