Экс-главе Nissan помог сбежать из Японии бывший спецагент США

Бывший глава Nissan Карлос Гон сбежал из Японии в сопровождении бывшего бойца американского спецподразделения. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Издание опровергает слова самого Гона, который утверждал, что сумел покинуть Японию без посторонней помощи.

Собеседники WSJ рассказали, что побег готовился в течение нескольких месяцев, а непосредственное участие в нем принял бывший американский "зеленый берет" Майкл Тэйлор, работающий на частную компанию, которая специализируется на вопросах безопасности.

По данным издания, план побега начали воплощать 28 декабря.

"Частный самолет Bombardier Global Express вылетел из Дубая в Осаку. На его борту находились два человека, в том числе Тэйлор. Также на самолет загрузили два больших черных контейнера. В одном из них были просверлены дырки, чтобы находящийся внутри человек мог дышать. К ящику также приделали колесики", - говорится в материале.

До сих пор неизвестно, как Гон преодолел 450 км от Токио до Осаки. Также японские власти не могут объяснить, почему черный контейнер, в котором, вероятно, находился экс-глава Nissan, не был подвергнут обязательной проверке.

Представитель аэропорта Осаки Кендзи Таканиси допустил, что в некоторых случаях грузы VIP-пассажиров пропускают на борт без обязательной процедуры.

После 12-часового полета, во время которого самолет также пролетал над Россией, лайнер сел в аэропорту Стамбула, где Гон вышел из Bombardier. Там он пересел в другой самолет, который вылетел в Ливан.

WSJ утверждает, что черные контейнеры обнаружили сотрудники турецкой компании MNG Jet, которой и принадлежал Bombardier Global Express. Сейчас эти ящики являются главной уликой в деле о бегстве Гона.

Ранее сообщалось, что в Турции задержали семерых человек из-за побега экс-главы Nissan из Японии в Ливан. Четверо из задержанных - пилоты.

Напомним, что Карлоса Гона, который был главой альянса Renault–Nissan–Mitsubishi, арестовали в ноябре 2018 года по подозрению в финансовых нарушениях на территории Японии. Через несколько месяцев его отпустили под залог без права выезда за границу. Общая сумма внесенных им средств составила 14 млн долларов.

Его должны были судить в апреле 2020 года.

Бразилец ливанского происхождения Карлос Гон был одним из немногих иностранных топ-менеджеров в Японии. Он начинал свою карьеру в Michelin во Франции, потом перешел в Renault. В 1999 году присоединился к Nissan, когда тот был куплен французским производителем, а в 2001 году стал CEO и спас Nissan от банкротства.

За минувший год он был уволен со всех должностей в альянсе Renault–Nissan–Mitsubishi.