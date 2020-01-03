США направят еще 3 тыс. военных на Ближний Восток после убийства генерала Сулеймани, - CNN

США развернет дополнительный военный контингент на Ближнем Востоке в связи с усилением напряженности в отношениях с Ираном после авиаудара, в результате которого погиб иранский командир Касем Сулеймани.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя министерства обороны США.
Дополнительные войска в количестве 3 тыс. человек поступят из Сил немедленного реагирования 82-й воздушно-десантной дивизии. Позже Пентагон подтвердил развертывание дополнительного контингента.
"После атаки на посольство США в Багдаде в начале этой недели США разместили 750 военнослужащих из этого же подразделения и заявили, что возможны дополнительные дислокации", - говорится в сообщении.
Напомним, отношения между Ираном и Штатами ухудшились в конце 2019 года, когда 27 декабря по американской военнойбазе США в Ираке был нанесен авиаудар, в результат чего погиб военный.
Во время ответной атаки погибли 25 боевиков, затем члены проиранской военной групировки штурмовали посольство Штатов в Багдаде.
В ночь на пятницу, 3 января, США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке. В результате погибли по меньшей мере семь человек, в том числе командующий спецподразделения КСИР генерал Касем Сулеймани.