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​Иран назначил преемника убитого американцами генерала Сулеймани

Новым командующим иранского спецназа стал бригадный генерал Эсмаил Каани.

​Иран назначил преемника убитого американцами генерала Сулеймани
Фото: mojnews.com

Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в пятницу, 3 января, назначил нового командующего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции. Им стал  бригадный генерал Эсмаил Каани.

Как отмечает DW, Каани был заместителем Касема Сулеймани, которого убили 2 января по приказу президента США Дональда Трампа в результате ракетного удара по международному аэропорту Багдада.

Через несколько часов после авиаудара посольство США в Багдаде рекомендовало всем гражданам США незамедлительно покинуть Ирак. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, десятки американских сотрудников, работающих в международных нефтяных компаниях в Басре на юго-востоке Ирака, готовятся выехать из страны.

Созданный после Исламской революции 1979 года для защиты шиитской клерикальной правящей системы, КСИР является самой мощной организацией в сфере безопасности Ирана. Корпус контролирует крупные сектора иранской экономики и оказывает огромное влияние на политическую систему страны.

США считают, что иранский Корпус стражей исламской революции - террористическая организация.

Подразделение "Аль-Кудс" специализируется на операциях за пределами Ирана. 

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