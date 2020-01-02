В США объявили о готовности нового флота противостоять России

Второй флот ВМС США, созданный для того, чтобы противостоять России в Арктике, достиг "полной операционной способности", объявили Военно-морские силы США 31 декабря.

Флот, базирующийся в Норфолке, штат Вирджиния, действовал с 1950 по 2011 годы. Его действия были возобновлены на начальной стадии в 2018 году, а теперь – в полной мере, сообщает Голос Америки.

Флот будет проводить действия в Атлантическом и Северном океанах.

"Во все более осложняющейся ситуации в сфере безопасности в мире наши союзники и конкуренты хорошо знают, что большая часть наиболее активных маршрутов поставок проходят на севере Атлантики. В сочетании с открытием водных путей в Арктике это конкурентное пространство будет только расти, и преданность Второго флота развитию и применению соответствующих сил обеспечит присутствие и готовность нашей страны к борьбе в регионе, если и когда возникнет такая необходимость", - заявил глава флота, вице-адмирал США Эндрю Льюис.

По словам адмирала Фогго, необходимость внимательно следить за военным усилением России на севере накладывается на предыдущие "агрессивные действия России на Черном море и в восточном Средиземноморье": "Улучшенная способность России осуществлять военные операции в регионе от Северного морского пути до морских проходов между Гренландией и Исландией, Исландией и Британскими островами – требует нашего особого внимания".

Фогго напомнил, что Россия прибегала к глушению сигнала GPS во время проведения учений НАТО в Норвегии Trident Juncture в 2018 году.

"Мы гарантируем свободу судоходства всех наций независимо от того, о каком морском бассейне идет речь: Южно-Китайское море, Черное море или Арктический океан – или где угодно. Если Россия попытается настаивать на осуществлении мероприятий за пределами разрешенного Международным морским правом, она может создать опасный прецедент для всего международного сообщества: что мощные прибрежные государства могут, когда им заблагорассудится, вносить изменения в Международное морское право в собственных интересах, опираясь на оружие, которое позволяет вести такую политику", - отметил адмирал ВМС США.

Второй флот до расформирования успел принять участие в Кубинском кризисе (корабли этого соединения организовывали блокаду острова), вторжении в Гренаду и отслеживании действий советского флота в Северной Атлантике. Однако в январе 2011 года Пентагон принял решение сократить Второй флот ради перераспределения ресурсов в интересах других оперативных соединений. На момент расформирования в составе флота находились более 100 кораблей и подводных лодок.

ВМС США состоят из оперативных флотов, каждый из которых имеет свою зону ответственности. Максимальное число флотов, которыми оперировал Пентагон, было достигнуто после окончания Второй мировой войны, в 1946 году, - тогда в структуре ВМС США действовали 12 флотов. К началу XXI века сохранилось шесть флотов, со Второго по Седьмой (Первый флот был расформирован в 1973 году). Наиболее активное участие в боевых действиях конца XX - начала XXI века принимал Пятый флот, в зону ответственности которого входил Персидский залив.