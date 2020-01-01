Фото: EPA/UPG

На согласованную с властями акцию протеста в финансовом центре Гонконга, по словам организаторов, пришли более миллиона человек.

Фото: EPA/UPG

В ходе акции произошли столкновения с силовиками. Полиция применила слезоточивый газ, сообщает AFP.

По данным АP, демонстранты бросали бутылки с зажигательной смесью, возводили баррикады и громили банки и офисы компаний, которые они обвиняют в симпатиях к КНР. Полиция задержала около 400 человек.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Перед маршем один из его организаторов, представитель Гражданского фронта за права человека Эрик Лай заявил о желании избежать вспышек насилия, которые предшествовали акции. "Я искренне надеюсь, что это будет мирный протест", - цитирует его Reuters.

Накануне, в предновогодний вечер, в густонаселенном районе, где находятся популярные торговые центры и магазины города, произошли столкновения протестующих с полицией. Протестующие блокировали улицы, жгли костры. Для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ и водометы.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

31 декабря власти Гонконга, где уже несколько месяцев продолжаются антиправительственные протесты, впервые за десятилетие отменила традиционный фейерверк в бухте Виктория по "соображениям безопасности".

Напомним, протесты продолжаются в Гонконге на фоне тревожных новостей о состоянии городской экономики. 31 октября власти города сообщили, что Гонконг впервые за последние десять лет вошел в техническую рецессию.

О применении боевого оружия против демонстрантов впервые сообщалось 29 сентября. Однако тогда полицейские ими стреляли лишь в воздух. В этот же день полиция использовала для разгона акций протеста резиновые пули и водометы.

В ноябре полиция использовала против демонстрантов боевое оружие, в результате чего один протестующий находился в критическом состоянии.