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​Посол Германии напомнил Путину о разделе Польши Гитлером и Сталиным

На пресс-конференции 19 декабря президент РФ отрицал, что пакт Молотова-Риббентропа стал причиной Второй мировой войны.

​Посол Германии напомнил Путину о разделе Польши Гитлером и Сталиным
Фото: EPA/UPG

Посол Германии в Польше Рольф Никель выразил позицию федерального правительства Германии касательно заявлений российского президента Владимира Путина о разделе Польши Гитлером и Сталиным в 1939 году

Об этом посол написал в своем Twitter.

"Позиция федерального правительства Германии понятна: пакт Риббентропа-Молотова был подготовкой к преступной наступательной войне гитлеровской Германии против Польши. СССР совместно с немцами принимал участие в этом грубом разделении Польши" - подчеркнул Никель.

Напомним, 19 декабря на пресс конференции Путин отрицал, что пакт Молотова-Риббентропа стал причиной Второй мировой войны. Он заявил, что на Польшу напала нацистская Германия, а СССР ввел свои войска, поскольку польское правительство потеряло контроль над своими вооруженными силами.

Путин также сказал, что Польша использовала Мюнхенское соглашение 1938 году, чтобы реализовать свои территориальные претензии и отобрать у Чехословакии Заолзье.

После этого премьер Польши Матеуш Моравецкий выступил с жестким заявлением в адрес президента РФ из-за искажения им истории Второй мировой войны.

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