​У Путина заявили о "форс-мажорных обстоятельствах" с запуском "Северного потока-2"

Ранее российская сторона планировала, что проект должен заработать с начала 2020 года.

На данный момент Россия не может дать оценку сроков ввода газопровода "Северный поток 2".

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Интерфакс-Украина".

Он отмтил, что ранее российская сторона планировала, что проект должен заработать с начала 2020 года.

"Не думаю, что кто-то сейчас возьмётся называть дату. Возникли объективные форс-мажорные обстоятельства с действиями третьего государства, идущими вразрез с международным правом, с нормами международной торговли и коммерческих отношений", - сказал Песков.

"Это создает проблемы, но это не подвергает сомнению проект как таковой и его завершение", - добавил пресс-секретарь Путина.

Также Песков с пониманием прокомментировал отказ швейцарского подрядчика прекратить работы.

""Компания (Allseas) на фоне незаконных с нашей точки зрения санкций США приняла решение о завершении работ. На это решение, безусловно, компания имеет право. Это сдвинет сроки ввода этого проекта, но не помешает ему. С опозданием, но проект, мы надеемся, будет введен в действие. Необходимые (строительные) мощности для этого имеются - об этом мы тоже уже говорили", - заверил пресс-секретарь президента РФ.

Он не стал комментировать перспективы взыскания с Allseas неустойки, отметив лишь, что "это коммерческие вопросы, которые не могут быть публичными".

Напомним, 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США на будущий год, в который законодатели включили положение о санкциях в отношении компаний, участвующих в "Северном потоке 2". Санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопровода, и их топ-менеджеров, которые могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США. Запрет на строительство "Северного потока 2", прописанный в новом военном бюджете, вступает в силу немедленно. Трубоукладчик "Северного потока 2" - компания Allseas - уже приостановил строительство газопровода из-за этого закона и отвел суда с трассы магистрали.

Один из вариантов достройки магистрали - российскими мощностями. Однако, у России нет техники для завершения проекта, а чтобы построить собственное судно-трубоукладчик, РФ потребуется до шести лет.