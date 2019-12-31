В Эстонии закрыли российское пропагандистское информагентство "Спутник"

Российское информационное агентство "Sputnik Эстония" приостановило работу из-за увольнения всех сотрудников

Об этом сообщила "Медуза" со ссылкой на заявление МИА "Россия сегодня" (в него входит "Sputnik Эстония").

В заявлении говорится, что сотрудники агенства "вынуждены уйти с 1 января 2020 года под угрозой уголовного преследования со стороны властей Эстонии".

В МИА "Россия сегодня" назвало действия эстонских властей "правовым беспределом" и пообещали возобновить работу агентства.

Напомним, в течение года журналисты Sputnik не получали аккредитации в странах ЕС, например - во Франции. В мае 2017 года Эммануэль Макрон во время первой встречи с Путиным публично назвал RT и Sputnik «органами лживой пропаганды». Заявление было сделано на совместной пресс-конференции, российский президент на это ничего не ответил.