​Премьер Польши обвинил Путина в искажении истории Второй мировой войны

Премьер Польши Матеуш Моравецкий выступил с жестким заявлением в адрес президента России Владимира Путина из-за искажения им истории Второй мировой войны.

19 декабря Путин во время пресс-конференции заявил, что СССР не оккупировал Польшу в сентябре 1939 года, а "ввел свои войска в страну, которая была дезинтегрированная, а власть уже не контролировала ситуацию". Также Путин выразил мнение, что Польша сама была агрессором, когда осенью 1938 года захватила часть Чехословакии.

По мнению Моравецкого, эти слова Путина связаны с рядом серьезных поражений России на международной арене.

"Президент Путин неоднократно пытался оболгать Польшу. Он всегда делал это сознательно. Обычно так происходит, когда власти в Москве чувствуют международное давление, связанное с ее действиями... В последние недели Россия потерпела ряд серьезных поражений: провалом закончилась попытка полностью подчинить себе Беларусь, Европейский союз в очередной раз продлил санкции за незаконную аннексию Крыма, а переговоры в т.н. нормандском формате не только не привели к отмене санкций, но и прошли на фоне очередного обострения – на этот раз с американской стороны – которое значительно затруднит реализацию проекта «Северный поток-2». Одновременно российские спортсмены были отстранены от участия в соревнованиях на четыре года за применение допинга", - говорится в заявлении Моравецкого.

По его мнению, слова Путина являются попыткой скрыть существующие проблемы в России.

"Нельзя путать палачей и жертв, виновных в жестоких преступлениях и ни в чем не повинное мирное население и захваченные государства. Во имя памяти о жертвах и во имя общего прошлого мы должны вместе защищать правду", - говорится в заявлении.

Моравецкий заявил, что СССР в начале Второй мировой войны был агрессором, а Сталин - союзником Гитлера.

Польская версия этих событий выглядит следующим образом:

"Подписанный 23 августа 1939 года пакт Молотова – Риббентропа не был «договором о ненападении». Это был политический и военный союз, деливший Европу на две сферы влияния – по линии трех польских рек: Нарева, Вислы и Сана, перенесенной месяцем позже на линию Буга, в результате подписанного 28 сентября «Договора о дружбе и границе между СССР и Германией». Он был прелюдией к чудовищным преступлениям, которые в течение следующих нескольких лет были совершены по обе стороны этой линии.

Союз Гитлера и Сталина был немедленно воплощен в жизнь:1 сентября 1939 года гитлеровская Германия атаковала Польшу с запада, юга и севера, а 17 сентября СССР сделал то же самое, нападая с востока.

22 сентября в Бресте прошел торжественный парад – празднование общей победы гитлеровской Германии и советской России над независимой Польшей. Такие парады не проводят стороны договоров о ненападении – это делают союзники и друзья.

Именно так было в случае Гитлера и Сталина – долгое время они не только были союзниками, но и друзьями. Эта дружба процветала настолько, что когда группа из 150 германских коммунистов еще до войны сбежала из Третьего рейха в СССР, в ноябре 1939 года Сталин передал их Гитлеру «в качестве подарка», обрекая их на верную смерть.

СССР и Третий рейх все это время тесно сотрудничали. На Брестской конференции 27 ноября 1939 года представители служб безопасности обоих государств обсуждали методы и принципы сотрудничества в борьбе с польскими национально-освободительными организациями на оккупированных территориях. Последующие конференции органов НКВД и СС, посвященные сотрудничеству, прошли в Закопане и в Кракове (в марте 1940 года). Это не были переговоры о ненападении – обсуждалась ликвидация (читай: убийство) людей, граждан Польской Республики, а также совместные, союзнические действия с целью полного уничтожения Польши.

Без участия Сталина в разделе Польши и без природных ресурсов, которые Сталин поставлял Гитлеру, германская махина не завоевала бы Европу. Последние поезда с поставками прибыли из СССР в Германию 21 июня 1941 года – за день до того, как гитлеровская Германия атаковала прежнего союзника. Благодаря Сталину Гитлер мог безнаказанно захватывать очередные страны, согнать евреев со всего континента в гетто и готовиться к холокосту – одному из самых масштабных преступлений в истории человечества.

Сталин совершал преступные действия на востоке, подчиняя себе одну страну за другой и развивая структуру лагерей, которые россиянин Александр Солженицын назвал «Архипелаг ГУЛАГ». Лагерей, в которых миллионы людей, противников коммунистической власти, уничтожались с помощью рабского, непосильного труда.

Преступления коммунизма начались еще до Второй мировой войны – начиная с голодной смерти миллионов россиян в начале 20‑х годов, Великого голодомора, в результате которого умерли миллионы жителей Украины и Казахстана, а также Большого террора, когда было убито почти 700 тысяч политических противников и простых граждан СССР, в основном россиян, и заканчивая «Польской операцией» НКВД, когда были расстреляны, прежде всего, граждане СССР польского происхождения. На смерть обрекли детей, женщин, мужчин. Только в рамках «Польской операции», по данным НКВД, было расстреляно более 111 тысяч человек – хладнокровно убитых советскими коммунистами. Польская национальность в Советском Союзе означала смертный приговор или многолетнюю ссылку.

Продолжением этой политики были преступления, совершаемые уже после нападения Советского Союза на Польшу (17 сентября 1939 года), такие, как расстрел более 22 тысяч польских офицеров и представителей элиты, в том числе в Катыни, Харькове, Твери, Киеве и Минске, а также в застенках НКВД и лагерях в отдаленных уголках советской империи.

Больше всего от коммунизма пострадали граждане России. По оценкам историков, только в Советском Союзе были убиты от 20 до 30 миллионов человек. Смерть и лагеря ждали даже тех, кого цивилизованное государство окружает заботой – возвращавшихся с войны пленных. СССР не считал их героями войны, а предателями. Такой была «благодарность» советской России пленным солдатам Красной Армии: смерть и лагеря".

Моравецкий считает, что за эти преступления несут ответственность коммунистические лидеры, прежде всего Иосиф Сталин. А попытки нынешней российской власти реабилитировать Сталина должны вызывать решительный протест каждого, кто имеет хотя бы малейшее представление об истории XX века.