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800-километровый пролив Дрейка впервые в истории пересекли на гребной лодке

В экспедиции приняли участие шесть человек.

Фото: www.stripes.com

Команда из шести человек впервые в истории смогла на гребной лодке пересечь пролив Дрейка, известный как кладбище для кораблей. Об этом пишет агентство Associated Press.

Участники экспедиции родом из США, Исландии, ЮАР и Шотландии. Путь, начавшийся с южной оконечности Южной Америки, занял у них тринадцать дней. Чтобы лодка не перевернулась, три человека должны были все время оставаться на веслах, в то время как еще у троих была возможность отдохнуть в стесненных условиях девятиметрового судна.

Угрозу жизни представляли сильные ветра, 12-метровые волны и киты, которые могли легко перевернуть лодку. Как рассказал один из участников экспедиции, вода в проливе Дрейка настолько холодная, что при попадании за борт у человека остается на выживание от двух до пяти минут.

Пролив Дрейка соединяет южные части Атлантического и Тихого океанов. Это самый широкий пролив на Земле (более 800 км).

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