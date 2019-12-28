В Казахстане пассажирский самолет упал на взлете и врезался в здание (обновлено)
В Казахстане пассажирский самолет упал на взлете и врезался в здание (обновлено)
Полиция выписала подозрение по инциденту с сотрудником Шарий.net в киевском суде
Полиция выписала подозрение по инциденту с сотрудником Шарий.net в киевском суде
«Вероломно, в 4 часа утра»: в РПЦ разорвали отношения с Александрией и вторглись на ее каноническую территорию
«Вероломно, в 4 часа утра»: в РПЦ разорвали отношения с Александрией и вторглись на ее каноническую территорию
Рябошапка решил прямо во время судебного заседания поменять прокуроров в деле о расстреле Небесной Сотни
Рябошапка решил прямо во время судебного заседания поменять прокуроров в деле о расстреле Небесной Сотни
Глава ФГИ Дмитрий Сенниченко: «Они хакнули страну»
Глава ФГИ Дмитрий Сенниченко: «Они хакнули страну»
​В РФ парень, заявивший о подброшенных ему Росгвардией наркотиках, найден обезглавленным
​В РФ парень, заявивший о подброшенных ему Росгвардией наркотиках, найден обезглавленным
Директор крупнейшей сети пиццерий Domino's Pizza трагически погиб на отдыхе
Директор крупнейшей сети пиццерий Domino's Pizza трагически погиб на отдыхе
В Николаевской области в ДТП погибла женщина, трое детей попали в больницу (обновлено)
В Николаевской области в ДТП погибла женщина, трое детей попали в больницу (обновлено)
В Луганской области выбрали три маршрута для ветки к отрезанному войной участку железной дороги
В Луганской области выбрали три маршрута для ветки к отрезанному войной участку железной дороги
ГлавнаяМир

Байден отказался давать показания по делу об импичменте Трампа

Экс-вице-спикер США считает, что это "отвлечет внимание людей".

Байден отказался давать показания по делу об импичменте Трампа
Джо Байден
Фото: EPA/UPG

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что не будет давать показаний в Сенате Конгресса по делу об импичменте президента Дональда Трампа. Об этом сообщает The Des Moines Register.

"Экс-вице-президент Джо Байден подтвердил в пятницу, что не будет свидетельствовать в Сенате по делу об импичменте президента Дональда Трампа", - говорится в сообщении.

По словам Байдена, его согласие на возможную повестку от Сената дала бы Трампу возможность отвлечь внимание людей от импичмента.

"Он [Трамп] всегда пытался переключить внимание со своей персоны", - сказал бывший вице-президент.

Напомним, 18 декабря Палата представителей Конгресса США утвердила статьи по импичменту президента по двум пунктам: злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса США. Сенат намерен начать слушания по импичменту в январе 2020 года.

Процедуру импичмента Трампа запустили после того, как в СМИ появилась информация о том, что он мог давить на президента Украины Владимира Зеленского с целью расследования в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Демократы полагают, что Трамп злоупотребил полномочиями, пытаясь создать проблемы своему политическому сопернику. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также