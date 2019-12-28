Байден отказался давать показания по делу об импичменте Трампа

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что не будет давать показаний в Сенате Конгресса по делу об импичменте президента Дональда Трампа. Об этом сообщает The Des Moines Register.

"Экс-вице-президент Джо Байден подтвердил в пятницу, что не будет свидетельствовать в Сенате по делу об импичменте президента Дональда Трампа", - говорится в сообщении.

По словам Байдена, его согласие на возможную повестку от Сената дала бы Трампу возможность отвлечь внимание людей от импичмента.

"Он [Трамп] всегда пытался переключить внимание со своей персоны", - сказал бывший вице-президент.

Напомним, 18 декабря Палата представителей Конгресса США утвердила статьи по импичменту президента по двум пунктам: злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса США. Сенат намерен начать слушания по импичменту в январе 2020 года.

Процедуру импичмента Трампа запустили после того, как в СМИ появилась информация о том, что он мог давить на президента Украины Владимира Зеленского с целью расследования в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Демократы полагают, что Трамп злоупотребил полномочиями, пытаясь создать проблемы своему политическому сопернику.