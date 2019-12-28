Новая глава Еврокомиссии раскритиковала санкции США за "Северный поток-2"

Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала санкции США против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток - 2".

Брюссель "решительно отвергает" штрафные меры Вашингтона в отношении европейских предприятий, заявила она немецкому изданию Der Spiegel. По словам фон дер Ляйен, европейские подрядчики законно участвуют в проекте. Печатная версия материала будет опубликована в субботу, 28 декабря, передает DW.

Напомним, в декабре США ввели санкции в отношении подрядчиков строительства газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". В результате трубоукладчик "Северного потока - 2" - швейцарская компания Allseas - приостановила работы и вывела суда из зоны строительства газопровода. До завершения газопровода строителям осталось проложить 160 км труб.

27 декабря Государственный департамент США выступил с заявлением, в котором предложил компаниям-подрядчикам "Северного потока-2" завершить работы до 20 января. В этом случае им удастся избежать санкций.