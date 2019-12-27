Госдеп США дал подрядчикам "Северного потока - 2" месяц на остановку работ

Компании-подрядчики газопровода "Северный поток-2" могут избежать американских санкций, если завершат работы до 20 января 2020 года.

Об этом 27 декабря заявили в Госдепартаменте США.

"«Северный поток-2» - это инструмент, который Россия использует для поддержки своей продолжающейся агрессии против Украины. Россия стремится помешать Украине более тесной интеграции с Европой и США. «Северный поток-2» позволит России обойти Украину для транзита газа в Европу, что лишит Украину значительных доходов от транзита и повысит ее уязвимость для российской агрессии. «Северный поток-2» также поможет сохранить значительную зависимость Европы от импорта российского природного газа, что создает экономическую и политическую уязвимость для наших европейских партнеров и союзников. По этим причинам правительство Соединенных Штатов и множество европейских стран выступают против «Северный поток-2»", - говорится в заявлении Госдепа.

На прекращение работ США отвели месяц со дня подписания оборонного бюджета страны на 2020 год президентом Трампом.

Напомним, в декабре США ввели санкции в отношении подрядчиков строительства газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". В результате трубоукладчик "Северного потока - 2" - швейцарская компания Allseas - приостановила работы и вывела суда из зоны строительства газопровода. До завершения газопровода строителям осталось проложить 160 км труб.