В РФ первый гиперзвуковой боевой блок "Авангард" поставлен на боевое дежурство

Первый полк с "Авангардами" развернули под Оренбургом.

В России первый ракетный полк, вооруженный стратегическим комплексом с гиперзвуковым боевым блоком "Авангард", 27 декабря поставлен на боевое дежурство.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны РФ.

"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о постановке с 10:00 27 декабря на боевое дежурство первого ракетного полка, вооруженного новейшим ракетным комплексом стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком "Авангард", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Первый полк с "Авангардами" развернули в Оренбургской области.

"Авангард" - новый российский стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым боевым блоком. Известно, что первоначально боевые блоки "Авангард" будут устанавливаться на межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) УР-100Н УТТХ. Затем их носителями станут новые межконтинентальные ракеты "Сармат".

В Военной академии РВСН ранее сообщили, что при движении к цели крылатый блок "Авангарда" совершает управляемое маневрирование как боковое, так и по высоте, обеспечивая непредсказуемость его полета для любых средств противоракетной обороны.

Об успешном испытательном пуске ракеты комплекса "Авангард" в РФ чообщили год назад. Тогда президент России Владимир Путин заявил, что система "Авангард" "неуязвима для сегодняшних и перспективных средств ПВО и ПРО вероятного противника".

24 декабря сообщалось, что первый серийный экземпляр нового российского истребителя Су-57 разбился во время испытаний.