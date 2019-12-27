Президент США предположил, что на это повлиял Трюдо и заявил, что "фильм больше не будет прежним".

Канадская телерадиокомпанией СВС вырезала из фильма "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке" сцену с Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Fox13.

Отсутствие в фильме нынешнего президента США заметили зрители и начали обсуждать это в социальных сетях.

Трамп же сделал репост публикации Fox13, в которой сообщалось о вырезанной сцене и предположил, что на это повлиял премьер-министр Канады Джастин Трюдо. По мнению президента США, Трюдо "не нравится платить за членство в НАТО или торговлю".

"Полагаю, Джастину Т. не особо нравится, что я заставляю его платить за НАТО и торговлю", - написал американский президент.

"Этот фильм больше никогда не будет прежним (шучу)", - добавил Трамп.

The movie will never be the same! (just kidding) https://t.co/FogquK1ei7 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 декабря 2019 г.

Также оскорбленные президент и его супруга Меланья записали рождественское поздравление.

Wishing you all a very #MerryChristmas! May your day be filled with peace, love and happiness! pic.twitter.com/yE6Vejihfo — Melania Trump (@FLOTUS) 25 декабря 2019 г.

В фильме 1992 года персонаж Маколея Калкина входит в отель Plaza, сталкивается с человеком, которого играет Трамп, и спрашивает, где находится лобби. Трамп отвечает, что по коридору налево.

Напомним, ранее Трамп отменил свою пресс-конференцию на саммите НАТО, после того, как мировые лидеры, в том числе и канадский премьер, высмеяли его в Букингемском дворце.