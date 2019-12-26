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Пенсионерке, порвавшей бюллетени на выборах в Раду, не найдя там Зеленского, дали два года условно

"Мне говорили, что идет голосование. Я думала за Зеленского. Читаю - нету".

Пенсионерке, порвавшей бюллетени на выборах в Раду, не найдя там Зеленского, дали два года условно
Фото: Макс Левин

Ивано-Франковский городской суд 20 декабря вынес приговор пенсионерке, которая 21 июля на выборах в Верховную Раду хотела проголосовать за Владимира Зеленского, но не нашла его фамилии в бюллетенях и со зла порвала их.

Об этом говорится в материалах судебного реестра.

Женщина пришла на участок с подругой, но, получив на руки бюллетени, не проголосовала и попробовала уйти с ними. Глава участковой комиссии попросила или проголосовать, или вернуть бюллетени.

Вместо этого женщина разорвала оба бюллетеня и бросила их в урну для голосования. На выходе из участка ее остановил полицейский.

"Бросила порванный в урну. Думаю, почему кто-то должен за меня голосовать? Мне говорили, что идет голосование. Я думала за Зеленского. Читаю - нету. Я еще толком не вижу. Спрашиваю, что делать? Молчат. Порвала", - рассказала женщина наблюдателю "Опоры".

Суд признал женщину виновной в незаконном уничтожении избирательной документации (ст. 158-2 Уголовного кодекса) и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно - с испытательным сроком один год.

Инцидент произошел на участке 260898 в Ивано-Франковске.

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