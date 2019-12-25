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Гончарук посетил рождественскую ярмарку на Софийской площади

Премьер был в компании подруги.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил рождественскую ярмарку на Софийской площади в компании подруги и оценил праздничную атмосферу. Своими впечатлениями он поделился на официальной странице в Facebook.

Фото: facebook

"В воздухе аромат рождественских сладостей и глинтвейна. На площади у главной елки теплая и семейная атмосфера", - написал премьер.

Он также добавил, что хорошо прогулялся и накупил подарков, но кому именно - не уточнил.

Фото: facebook

Напомним, что праздничная ярмарка на Софийской площади открылась 19 декабря и будет работать до 13 января.

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