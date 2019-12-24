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Уголовные производства против Порошенко рассыпаются, - адвокат

"Нет никаких доказательств каких-либо правонарушений".

Уголовные производства против Порошенко рассыпаются, - адвокат
Игорь Головань
Фото: Факты

Уголовные производства, открытые в отношении экс-президента Петра Порошенко, не содержат состава преступления и не имеют правовых перспектив. Об этом заявил адвокат Порошенко Игорь Головань, приведя в пример дело о продажи "Кузницы на Рыбальском".

"Было уголовное производство в отношении продажи акций "Завода "Кузница на Рыбальском". Напомню, что именно ГБР на своем сайте сообщал, что это уголовное производство касается якобы уклонение от уплаты налогов, легализации средств, добытых преступным путем. Ни разу ни руководство ГБР, ни следователи ГБР не могли назвать ни одного налога, от которого кто-то ушел. Ни разу они не назвали сумм этих налогов.

Сегодня мы имеем на руках акт - это результаты документальной проверки ОАО "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал". Это именно юридическое лицо, которое осуществляло продажу акций. В этом акте детально описано соглашение по продаже акций акционерного общества "Завод "Кузница на Рыбальском" и установлено отсутствие каких-либо нарушений украинского законодательства в этой операции. Нет нарушений налогового законодательства, валютного», - отметил Головань.

Это, по мнению адвоката, говорит о том, что данное уголовное производство было возбуждено незаконно и сфальсифицировано. А глава ГБР Роман Труба и следовали должны понести за это наказание. 

"Даже президент Зеленский был вынужден признать, что ГБР претерпело полное банкротство и провала в своей деятельности и требует замены его руководства. Я бы отметил, что не только руководство требует замены ... У Романа Трубы не нашлось следователей, работников ГБР, которые могли бы возразить тем противозаконным действиям, которые происходили.

Мы знаем об определенном количестве уголовных производств, участником которых является пятый Президент Порошенко. Мы неоднократно говорили, что все эти уголовные производства сфальсифицированы, за ними нет ни одного события преступления. Потихоньку все эти уголовные производства рассыпаются, и мы все видим, что нет никаких доказательств каких-либо правонарушений со стороны пятого Президента", - сказал Головань.

Это, по его мнению, вредит Украине и предоставляет преимущества государству-агрессору в борьбе с ней на международной арене.

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