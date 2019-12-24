Суд обязал нардепа Дубневича носить электронный браслет еще два месяца

Высший антикоррупционный суд на два месяца продлил процессуальные обязанности в отношении депутата Верховной Рады Ярослава Дубневича (группа "За будущее"), которого подозревают в присвоении имущества.

Об этом информирует пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Подозреваемого обязали прибывать по требованию детектива, прокурора и суда, сообщать об изменении места жительства или места работы, воздерживаться от общения со свидетелями, сдать на хранение паспорт для выезда за границу, а также носить электронное средство контроля", - говорится в сообщении.

Процессуальные обязанности продлили до 22 февраля 2020 года.

Напомним, Ярослав Дубневич подозревается в нанесении убытков "Укрзализныце" в размере 93,277 млн гривен (ч.5 ст.191 УК).

2 ноября ВАКС отпустил Дубневича под залог 100 млн гривен, но 7 ноября апелляционная палата ужесточила меру пресечения до содержания под стражей. Сумма залога при этом была снижена до 90 млн гривен. 8 ноября за Дубневича внесли залог и он вышел из СИЗО.

Ярослав Дубневич - первый депутат 9-го созыва Рады, с которого сняли неприкосновенность для привлечения к уголовной ответственности. Подробнее читайте в материале LB.ua "Успеть до ноября. Как неприкосновенность Дубневича рассорила «Слуг»".