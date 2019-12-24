"Европейская солидарность" намерена инициировать изменения в закон о перезапуске ГБР

Фракция «Европейская Солидарность» подаст изменения к только что подписанному Владимиром Зеленским закону «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюро расследований», которые, по мнению партии, должны привести его в соответствие с Конституцией Украины. Об этом говорится в официальном заявлении "ЕС".

"Пока данный закон в турборежиме проталкивался через парламент, а потом пылился в Офисе Президента, Конституционный Суд Украины признал неконституционным право Президента назначать директора ГБР. Суд пришел к такому выводу, рассматривая один из проектов изменений в Конституцию, инициированных господином Зеленским с целью концентрации полномочий в руках главы государства", - отметили в партии.

В "ЕС" настаивают, что назначение президентом руководства ГБР является неконституционным.

"Если исходить из буквы и духа закона, Владимир Зеленский должен ветировать инициированный им же закон и самостоятельно предложить депутатам формулу его приведения в соответствие с Конституцией. Но исходя из очевидной логики политического преследования своих оппонентов - он подписал этот заведомо антиконституционный документ", - отметила в "Европейской солидарности". При этом там отметили, что "ЕС" зарегистрирует соответствующий законопроект и будет настойчиво добиваться его принятия.