​Зеленский подписал указ об усилении ответственности за халатность в сфере пожарной безопасности

Президент поручил разработать законопроекты об усилении наказаний за нарушения.

Президент Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по предотвращению пожарной опасности в Украине".

Об этом сообщается на сайте президента.

Согласно указу, Кабинет министров должен обеспечить разработку и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты об усилении административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, а также самовольное выжигание растительности или ее остатков.

Также должна быть увеличена ответственность за непредоставление преимущества в движении транспорту аварийно-спасательных служб, скорой помощи, пожарной охраны и полиции, которые двигаются с включенными специальными световыми или звуковыми сигнальными устройствами.

Законопроект предусматривает ужесточение наказания за ведение субъектом хозяйствования деятельности без декларации соответствия материально-технической базы требованиям пожарной безопасности, а также за явно ложные вызовы специальных служб и недопуск чиновников госнадзора на объекты.

Кроме того, должны быть сокращены сроки рассмотрения судебных дел по искам о полной или частичной остановке работы предприятий и объектов в случае установления нарушения требований пожарной безопасности.

Кабмин также должен принять меры по обеспечению соблюдения требований пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей (учебные заведения, общежития, учреждения здравоохранения, торгово-развлекательные заведения, гостиницы и т.д.), содержание в надлежащем состоянии пожарных гидрантов собственниками водопроводных сетей.

Пожарно-спасательные подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям должны быть обеспечены современной специальной техникой и спасательным оборудованием для экстренной эвакуации людей, средствами пожаротушения, специальной одеждой. Отдельно отмечена необходимость улучшения материального и социальной защиты работников пожарно-спасательных подразделений, совершенствование профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации таких работников.

Также должен быть установлен действенный контроль над состоянием систем оповещения. Кроме того, согласно указу, необходимо стимулировать создание в сельской местности пожарно-спасательных подразделений добровольной пожарной охраны.

Напомним, ранее Зеленский поручил Кабмину проверить чиновников, предоставляющих выводы о состоянии пожарной безопасности.

4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел пожар, в результате которого погибли 16 человек. Учащиеся рассказали, что в горящем колледже не прозвучало никаких предупредительных сигналов о тревоге. Студенты эвакуировались самостоятельно.