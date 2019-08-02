Минрегион обновил требования к системам пожаротушения

Пожары нужно будет тушить тонкораспыленной водой, которая образует облако и впитывает в себя твердые частицы дыма.

Министерство регионального развития обновило государственные строительные нормы о проектировании современных систем пожаротушения с использованием тонкораспыленной воды. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина со ссылкой на замминистра регионального развития Льва Парцхаладзе.

Обновленные ГСН вступят в силу с 1 ноября 2019 года.

"Сегодня в 90% случаев пожар ликвидируют с использованием воды. Но если делать это обычными методами, то не только применяются слишком большие объемы воды, но и проектируются более крупные резервуары для хранения, также повреждаются важные ценные вещи и имущество, затапливаются объекты. Тушение пожара тонкораспыленной водой доказало свою эффективность в мире, поэтому мы внедрили возможность использования этой технологии в Украине", – отметил Парцхаладзе.

Отмечается, что тонкое распыление воды представляет собой облако или туман из мелкодисперсных капель, которые появляются благодаря специальной технологии выдувания высокого давления. Благодаря этому, такое пожаротушение способно охватывать и распыляться на большие площади горения, а также впитывать в себя твердые частицы дыма. Это значительно снижает риски сильного задымления помещений.

Проектирование и монтаж этих систем должны осуществляться в соответствии с требованиями ДСТУ CEN/TS 14972 "Стационарные системы пожаротушения. Системы пожаротушения тонкораспыленной водой. Проектирование и монтаж".

Парцхаладзе отметил, что эта технология может быть использована в зданиях разного назначения, в частности, в жилых домах, общественных заведениях, школах, детсадах и т.д.

Напомним, с 1 ноября этого года начнут действовать новые строительные нормы, согласно которым количество женских уборных должно быть увеличено в два раза при строительстве и реконструкции театров и кинотеатров.

Теперь будут рассчитывать1 санитарный прибор на 15 человек в кинотеатрах и 1 санприбор на 10 человек в театрах. Раньше расчет уборных в кинотеатрах составлял 1 санузел (унитаз) на 30 человек, для театров - 1 санузел на 20 человек.