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​Саперы нашли возле моста в Станице Луганской 31 мину

Сейчас обследовано 0,13 га территории.

​Саперы нашли возле моста в Станице Луганской 31 мину
Фото: mvs.gov.ua

По состоянию на пятницу, 2 августа, пиротехнические подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, которые проводят разминирование территории возле разрушенного моста через Северский Донец в Станице Луганской нашли 31 мину.

Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел.

"С 1 по 10 августа 2019 года подразделения ГосЧС будут осуществлять разминирование участков вдоль разрушенного автомобильного моста через реку Северский Донец на глубину 30 метров с обеих сторон", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на этот период представители украинской стороны получили гарантии безопасности на обследование территории в районе разрушенного моста.

"Сейчас обследовано 0,13 га территории. Обнаружено, изъято и уничтожено 31 взрывоопасный предмет", - сообщили в МВД.

Фото: mvs.gov.ua

Напомним, 17 июля стало известно, что на заседании ТКГ была достигнута договоренность о скорейшем начале совместного демонтажа фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской, в том числе сноса фортификационного сооружения на мосту через Северский Донец.

Сообщалось, что украинская сторона в кратчайшие сроки готова обеспечить свою часть ремонта моста. Однако, боевики "ЛНР" не допустили специалистов к разрушенному мосту, чтобы подготовить проект восстановления.

1 августа в Станице Луганской начали разминировать территорию возле моста.

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